Активисты ОНФ в Коми стали участниками III Культурного форума регионов "Образование и культура"

Республика Коми >> Культура >> 16.07.2017

Активисты ОНФ в Коми стали участниками III Культурного форума "Образование и культура". Полгода представители 7 регионов Северо-Западного федерального округа вели обсуждение актуальных вопросов взаимодействия культуры, образования, участия НКО в культуре гражданской солидарности и сохранении культурного наследия регионов РФ.

Мероприятия проходили в режиме видеоконференцсвязи. В них приняли участие около 400 человек (представители общественных палат, исполнительной власти, местного самоуправления и эксперты в области образования и культуры ОНФ. Все они прошли обучение по образовательным программам: "Проектный подход в культуре и образование", "Творческая индустрия и соцпредпринимательство", "Практика и механизмы привлечения НКО к оказанию соцуслуг".

Особое внимание в форуме обратили на информационную открытость культуры и образования, повышение качества и эффективность взаимодействия с населением официальных интернет-ресурсов Минкультуры и Минобразования.

Также рассматривался вопрос обязательного публичного финансового отчета организаторов фестивалей, конкурсов, массовых социокультурных мероприятий.

Главным результатом проделанной работы можно считать продуктивный диалог между ведомствами и выработку конкретных предложений для Общественной палаты РФ, ОНФ, федеральных и региональных министерств.

Благодаря совместной работе были выявлены лучшие практики и запланированы конкретные шаги для дальнейшего эффективного социокультурного развития регионов и отдельных городов и сел.

Напомним, что федеральный блок мероприятия пройдет в Общественной палате РФ в конце сентября, где делегацией Коми представит достижения и лучшие практики социального и культурного развития республики.





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