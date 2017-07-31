Соловецкий Морской музей отметил 10-летие

Учредителями музея выступает Соловецкий монастырь с общественной организацией Товарищество Северного Мореходства. Работники музея каждый год участвуют в морских экспедициях, создают после этих походов новые экспозиции, издают книги и журнал "Соловецкое море", проводят просветительскую и научную работу.



Соловецкий Мормузей сотрудничает с рядом научных организаций, среди которых МГУ, Северный федеральный университет, Российский НИИ культурного и природного наследия им. Лихачева, Северный морской музей, музей кочевой культуры и мн. др.



За 10 лет работы музея его посетили более 80 тыс. человек, без учета многочисленных участников мероприятий (лекций, концертов, мастер-классов по северной росписи, вышивке, плотницкому делу, кинопоказов).



Сотрудники помимо главной экспозиции подготовили 22 художественные и исторические выставки, часть из которых затем экспонировались на выставках Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга, Архангельска и других городов.

Издательские и выставочные проекты неоднократно становились победителями на региональных и всероссийских конкурсах.



Морской музей находится возле Соловецкого монастыря на Сельдяном мысу Большого Соловецкого острова. Его главная экспозиция повествует о морской практике Севера России, уходящей корнями в Средневековье, о роли в ее развитии Соловецкого монастыря, который был крупнейшим флотовладельцем допетровского времени. Сейчас в центре экспозиции верфь, где была построена реплика яхты "Святой Петр" (первый морской корабль Петра I, созданный в 1693 г в Архангельске).



Музейный "Святой Петр" спущен на воду в 2013 г, в 2015 г начал экспедиционную работу. Накануне юбилея музея яхта побывала на Мурманском берегу Баренцева моря, а после приняла участие во встрече выпускников Соловецкой школы юнг.