Мастера художественной ковки соберутся на фестивале "Железное поле"

Десятки мастеров художественной ковки приедут показать свое мастерство на "Железное поле". Это будут представители Санкт-Петербурга, Череповца, Москвы, Мышкина, Твери, Вологды и Устюженского района.



XI Межрегиональный фестиваль кузнечного дела пройдет в Устюжне 4-5 августа в рамках Поздеевской ярмарки. В 2017 г ее решили посвятить 765-летию города.

В рамках фестиваля проведут конкурс кованых изделий "Устюжна цветущая" и конкурс кузнецов по изготовлению цельнокованого цветка или листика дерева из заготовки. Работу нужно будет сделать за два часа, и тот, у кого она окажется изящнее, станет победителем. Из выполненных работ составят единую композицию в форме "Ветви памяти". Ее участники "Железного поля" собираются подарить музею-усадьбе Батюшковых и А. Куприна в с. Даниловское.



На первый день фестиваля запланировано проведение мастер-классов, в которых смогут принять участие гости и устюжане. Их научат кузнечному делу, художественным промыслам. Все дни фестиваля можно будет покупать эксклюзивные вещи на ярморочных раскладках и в шатрах. Но главный сюрприз ожидает молодоженов, которые решат сочетаться узами брака 4 августа. Для них подготовили традиционный обряд оковывания свадьбы, в котором они смогут принять участие. Это будет великолепной возможностью сделать свою свадьбу оригинальной и незабываемой.



5 августа состоится открытие кованой композиции "Цветущий город", которую создадут все мастера "Железного поля". В этот же день гостей мероприятия ждет праздничный концерт, который станет финальной точкой Поздеевской ярмарки. В нем примут участие творческие коллективы города. Для тех, кого народные песни и танцы не очень привлекают, вечером проведут традиционную дискотеку.