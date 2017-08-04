Поморские козули: праздник пройдет в Кузреке

Мурманская область >> Культура >> 04.08.2017

Завтра в деревне Кузрека пройдет праздник поморской козули. Место расположено в устье одноименной живописной реки в Мурманской области. Была основана еще в далеком в XVII веке, а сейчас является популярным дачным поселком.

На мероприятии ожидается участие 10 коллективов народного творчества из городов, сел и ПГТ Мурманской области, а также г.Конакова, расположенного в Тверской области. Главным событием празднества будут являться разнообразные национальные мастер-классы. В первую очередь, интерес аудитории вызывает лепка известной далеко за пределами региона поморской козули, а также архангельского пряника.

Наравне с этим, выступят профессиональные ложкари из Полярных Зорь. Музыкальное приветствие участникам праздника готовят карельские гости и ярославские гости. Речь идет о представителях яхтклуба и кадетах-пехотинцах.

На деревенской ярмарке планируется представить огромное количество народных сувениров и поделок. На участие в мероприятии прислали свои заявки уже более 50 ремесленников. Гости веселой субботы в Кузреке смогут отведать на вкус удивительные поморские угощения. Их ждут секреты национальной кухни, которые могут быть актуальны и в наше время. Предусмотрена прогулка к Древу желаний и Серебряному роднику.

На основании предварительных подсчетов, на празднике будет присутствовать не менее 1.5-2 тысяч жителей Мурманской области и гостей региона.

Напомним читателям, что понятие «козули» подразумевает изготовленные по особой рецептуре из теста и запеченные забавные фигурки. В целом, их изготавливают в Мурманской, Архангельской областях, а также на Урале. Можно условно считать разновидностью пряника. Используются также, как детские игрушки. В прежние времена их пекли только на Рождество. Сегодня можно устроить праздник и в начале августа.





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