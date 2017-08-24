В Архангельске откроют «Музей арктического здоровья»

В Архангельской области 17 некоммерческих организаций вошли в число победителей в области социально ориентированных проектов первого в 2017-м конкурса президентских грантов. Среди них и «Музей арктического здоровья», представленный «Архангельским обществом профилактики заболеваний».



По словам главы Архангельского центра медицинской профилактики Надежды Пышнограевой, проект общественной организации был представлен четырьмя ключевыми блоками. Основной ориентирован на умение оказывать первую медицинскую помощь. Эту часть программы берутся реализовать преподаватели городского медколледжа. Специалисты подготовят медицинских инструкторов, в число которых могут войти все желающие. После этого инструкторы поделятся полученными знаниями минимум с полутысячей школьников.



Следующий блок посвящен здоровому питанию, ягодам, травам и водорослям. Северяне смогут узнать о пользе этих продуктов для организма.



В третьем блоке речь идет о профилактике применения психоактивных веществ. В четвертом будет всесторонне раскрыта тема гиподинамии – актуальной болезни человечества из-за малоподвижного образа жизни.



Пышнограева говорит, что пока еще музей не имеет собственного помещения, но авторы проекта рассчитывают на содействие архангельских властей. Реализация программы «Музей арктического здоровья» даст возможность городу обзавестись современной и интересной площадкой, пропагандирующей здоровый образ жизни. Главная функция музея – научить северян с раннего детства серьезно относиться к своему здоровью, заботиться о самочувствии окружающих.



Федеральная поддержка региональных социальных проектов в общей сложности составила 33 млн. руб. На «Музей арктического здоровья» из этой суммы направлено 1 млн. 130 тыс. руб.