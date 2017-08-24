В вологодской Мемориальной мастерской А. В. Пантелеева открылась выставка художника Ю. Попова.

Вологодская область >> Культура >> 24.08.2017

В Вологде открылась выставка российского художника Ю. Попова, названная "Мои путешествия".

Попов любит путешествия, скалолазание, является спелеологом. Его выставки уже с успехом проходили в Новосибирске, Красноярске, Москве, Женеве и Париже. В 2017 г работы Попова смогли увидеть тотьмичи. Экспозиция носила название "У реки три берега" и была доступна для просмотра в городе мореходов накануне его 880-летия.

Тотьма была выбрана местом проведения не случайно. Здесь в сентябре 1967 г в деревне Мыс родился автор работ. Он рассказывает, что его детство проходило на берегах Сухоны, и это время он называет самым счастливым в его жизни. Но случайная поездка в Красноярск в четырнадцатилетнем возрасте стала для него судьбоносной. Попову пришлось задержаться в Сибири на 30 лет, за которые он окончил художественное училище, отслужил в армии, учился в Красноярском художественном институте, который бросил ради поиска пути в живописи. Туризм, скалолазание и спелеология, песни под гитару сопутствовали его главному занятию, а годы, проведенные в таежном уголке – Школе космонавтики, внесли особую нотку в его творчество, в том числе в живопись. Они стали проявляется в картинах, логотипах, иллюстрациях, создании интерьеров и объектов ландшафтного дизайна. Сейчас Попов живет в Переславле-Залесском.

Работы Попова критики относят к стилевому направлению "этнопримитивизм",  живопись называют аскетичной. Но многие с этим не соглашаются, потому что живописцу присуще чувство меры, в ней есть изящество, тонкость, что особенно проявляется в портретах. На выставке, которая открылась в Вологде, представлено 37 натюрмортов, портретов, пейзажей, написанных в период 2003 – 2017 гг. Все они разбиты на группы.

Работать выставка будет до 16 сентября.





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