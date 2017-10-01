"Вологодский осенний фотовернисаж" станет для Воскресенского собора последним

>> Культура >> 01.10.2017

Выставка художественной фотографии, которая откроется 5 октября в Вологде, станет последним проектом в истории Воскресенского собора. "Вологодский осенний фотовернисаж" пройдет в цокольном помещении собора.

1 ноября фотовыставка завершит работу, а новых экспозиций здесь размещать уже не будут. Здание храма насчитывает 250 лет, поэтому пришло время ее капитально отремонтировать. Сейчас помещение картинной галереи не имеет системы вентиляции, полноценной системы подогрева и нужной аппаратуры для поддержания температуры.

После закрытия в 1930 г Воскресенского кафедрального собора здание было отдано под нужды музея, а с 1950-х гг. здесь размещалась картинная галерея. В конце прошлого года собор обрел двойной статус. На цокольном этаже продолжали демонстрироваться картины, а наверху в это время начали проводить церковные службы.

Две недели назад был дан старт ремонтно-реставрационным работам собора, и уже к концу года здесь заменят кровлю, отреставрируют купола, кресты и начнут работы на фасадах и восстановление иконостаса.

Губернатор Вологодской области О. Кувшинников возглавил Попечительский Совет, который руководит восстановлением Воскресенского кафедрального собора. При содействии главы региона были найдены спонсоры, которые вложат деньги в восстановление святыни.

Ремонт собора планируют закончить только к концу 2018 г, и то, только если не будет проблем с финансированием. Реставрационные и строительные работы могут обойтись в 123 млн руб. Это внушительная сумма, которая будет предоставлена не одним источником.

Напомним, что культурное учреждение, которое расположено в здании церкви, имеет 65-летнюю историю, а его фонды насчитывают 30 тыс. экспонатов. Пока неизвестно, куда оно переедет или вернется в собор после его реставрации.





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