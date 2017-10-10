Выставка "Ровесники Архангельской области" открылась в Архангельске

Экспозиция посещена 80-летию города и представляет 80 портретов жителей, родившихся в 1937 г.



Автором проекта стал фотограф Н. Гернет. Он рассказал, что фотографии сделаны тремя фотографами, которые объехали все районы Архангельской области, побывали в гостях у 172 человек, с каждым беседовали и делали портреты. Все портреты - это история, а о каждом человеке можно написать книгу и изучать ее на уроках истории.



Участникам проекта пришлось проехать 10 тыс. км, потому что хотелось услышать истории обычных людей, жителей региона, отдавших труду всю свою жизнь. Благополучием регион обязан именно им, потому что они стояли у истоков рождения города и сдавали на пустом месте все, чем теперь область может гордиться.



Героями выставки стали люди разных специальностей: доярки, лесорубы, портовики, шпалоукладчики, хоккеисты, профессора, директора предприятий. К каждому снимку прилагается небольшая биографическая справка, чтобы можно было не только увидеть лицо, но и узнать что-то о человеке.



Одним из героев фотовыставки стал В. Толкачев, работавший киномехаником, журналистом, метеорологом и геологом. Он уверен, что следующим этапом этого проекта нужно сделать издание книги. Фотосрез области должен продолжиться в каком-то издании.



Напомним, что лыжный поход 1969 г из Нарьян-Мара в Архангельск, тоже был запечатлен в портретах, а потом, в 1983 г, этому посвятили книгу. Все герои портретов любят Север, и несмотря на не легкую жизнь, они остаются жизнерадостными и излучают оптимизм.



Архангельская область была образована 23 сентября 1937 г. постановлением ВЦИК СССР "О разделении Архангельскую и Вологодскую области". К этой дает мероприятия, посвященные юбилею, проходят весь год, но главные торжества намечены на декабрь.

