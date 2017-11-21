Фестиваль национальной игры завершился в Коми

Республика Коми >> Культура >> 21.11.2017

Он начался 21 сентября и два месяца радовал местных жителей. В обязательную программу входил показ игрушек в национальных костюмах коми "Радуга детства".

Программу фестиваля разработали студенческие землячества колледжей с сотрудниками Национально-культурного центра. Проводились мастер-классы, на которых можно было научиться делать куклы-обереги, лектории на разные тематики, дефиле национальных костюмов. Желающие могли ознакомиться с аспектами национальной культуры Коми, принять участие в этнических мероприятиях.

К реализации фестиваля были привлечены творческие силы социальных партнеров, студенты вузов, разнообразные площадки.

Будущие педагоги организовали знакомство с народными играми коми. На интерактивной площадке "Звуки старины глубокой" в Центре коми культуры Сыктывкара посетителям рассказывали увлекательную историю создания сигудка, показали и рассказали, как выглядят и звучат национальные инструменты - полян, пу, чипсан, сярган, пов, и дали всем попробовать себя в качестве музыкантов.

В Доме дружбы народов студентам предложили окунуться в мир финно-угрии и познакомиться с традициями этнических соседей.

Детей очень заинтересовал мастер-класс по изготовлению из глины свистулек. Кстати, простые птички получались почти у всех, но заставить их свистеть мог только профессионал.

Закрытие фестиваля прошло в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже и сопровождалось модным дефиле в национальных костюмах коми и праздничным концертом, на котором выступили представители детских садов, школ, профессиональные хореографические и вокальные коллективы, фольклорные ансамбли. В фойе выставили творческие работы студентов: куклы, берестяные рожки, свистульки, которые они делали на мастер-классах.

В Минобрнауки Коми пообещали поддерживать проект в будущем.





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