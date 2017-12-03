Шведские детективы в Архангельске представила Ю. Колесова

Архангельская область >> Культура >> 03.12.2017

Шведский детектив в качестве энциклопедии современной жизни презентовала студентам Ю. Колесова, преподаватель и переводчик из Санкт-Петербурга, которая посвятила всю свою профессиональную жизнь изучению культуры и языка северной страны.

Лекцию Колесова посвятила истории детектива, тенденциям современных произведений этого жанра.
В Швеции детектив - самый популярный жанр. По детективам снято больше всего сериалов и записано больше всего аудиокниг. Появление в детективе таких героев, как мигранты и бизнесмены, раньше вряд ли можно было представить в роли главных персонажей, но сейчас тенденции в обществе изменились. На первый план все чаще стали выходить женские персонажи, потому что именно женщина сейчас более деятельно участвует в расследованиях преступлений. Зачастую именно ее взгляд, далекий от общепринятого, становится решающим в распутывании интриги сюжета.

Появление в детективном жанре нетипичных героев обусловлено авторами, пришедшими из разных профессий. Например, Сара Левестам преподает шведский язык мигрантам, Кристина Ульсен – аналитик ОБСЕ (отдел борьбы с терроризмом). На одного мужчину в детективном жанре приходится три дамы.

Шведские детективы охватывают темы расизма, насилия, неонацизма, а их авторы размышляют о проблемах в обществе, ответственности за преступления, совершенные людьми. Кроме попытки анализа общества, детективы уделяют внимание познанию. Они рассказывают жителям Швеции о неизведанных уголках страны. Писатели помимо столицы стараются охватить сюжетом самые северные и южные города, и написать об этом со знанием дела.

Шведские ценности ничем не отличаются от российских, и тем более архангельских, поэтому и детективы из Швеции популярны в северных регионах России.





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