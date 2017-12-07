6 тыс. зрителей посетили Гаврилинский фестиваль

Вологодская область >> Культура >> 07.12.2017

В Вологде прошел концерт VII Международного Гаврилинского музфестиваля. В драмтеатре выступил Государственный академический русский народный хор им. М. Пятницкого. Худрук и директор коллектива - А. Премякова.

Музыканты исполнили произведения В. Гаврилина, популярные народные песни, композиции российских и советских композиторов "золотого фонда" хора. Концерт прошел при поддержке Минкультуры РФ в рамках "Всероссийских филармонических сезонов".

Хормейстер хора А. Кузнецова рассказала, что в стране много людей, озабоченных сохранением самобытного материала. Именно он берется и воплощается на сцене, демонстрируя магию русских диалектов. Сегодня хор молодой, а его артисты представляют 47 регионов России. Каждый вносит свою культуру и традиции, а это делает творчество коллектива максимально близким к народу.

Замгубернатора региона О. Васильев напомнил, что в Вологде, Череповце и других районах области за последние месяцы состоялось 60 концертов зарубежных и российских солистов и коллективов. Фестиваль собрал 6 тыс. зрителей. Гаврилинский фестиваль оказался масштабным. В регион приехали исполнители из Иркутска, Санкт-Петербурга, Москвы, Праги и США.

Напомним, что Гаврилинский фестиваль проходил с 1 октября. В нем принимали участие: Госакадемкапелла Санкт-Петербурга, "Виртуозы Якутии", Экспромт-квинтет Санкт-Петербурга, Хор мальчиков под управлением В. Пчелкина из Санкт-Петербурга, Квартет саксофонистов из Москвы, трио "Реликт" из Москвы, вокальный ансамбль "Посолонь" из Санкт-Петербурга, солисты Ф. Субботин (Чехия), Д. Крамер (США) и Р.Эдмонд (США), а также коллективы Вологодской филармонии: Камерный оркестр, Губернаторский оркестр русских народных инструментов, Мужской хор и ансамбль песни и танца "Русский Север".





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