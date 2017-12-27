В Сыктывкаре открыли главную елку

Основными зрителями открытия елки стали воспитанники детсадов.



Мероприятие собрало на Стефановской площади почти всех жителей города, которые увидели не только елку во всей ее красе, но и ледовый городок. Детей развлекали аниматоры. Праздничная программа растянулась на весь день. На площади танцевали, играли, получали призы.



На площади можно было увидеть участников конкурса "Мультфейерверк-2017" в сопровождении Дедов Морозов. Главный волшебник приехал на площадь позже, эффектно появившись из толпы на собачьей упряжке. За ним приехала и Снегурочка.

Участниками сказочного мультпарада стали представители детсадов, лицеев, школ, центров допобразования Сыктывкара и Корткеросского района, именно они примерили образы любимых мультперсонажей. Здесь можно было увидеть миньонов, Карлсона, кота Матроскина, далматинцев, Бабу-Ягу и избушку на курьих ножках, Серого волка, бесчисленное количество Дедов Морозов с внучками и героя коми эпоса – Пера-богатыря.



Из многообразия сказочных персонажей жюри выбрало трех лучших. Дипломы достались детсаду №69, который представил персонажей сказки "Теремок", прогимназии №81 в образах героев мультфильма "Простоквашино". Первое место досталось команде Дома культуры "Волна" (поселок Краснозатонский), а за наградой вышли две Снегурочки. Абсолютно все участники получили дипломы, победителям достались денежные призы.



Присутствующих поздравил мэр Сыктывкара В. Козлов, которые дал старт зажжению главного символа Нового Года, привезенного из Корткеросского района. Зажглась и елка и иллюминация ледовых скульптур, и традиционно не с первого раза, а с третьего.



Напомним, ледовый городок в городе изначально оказался под угрозой. Первые дни зимы оказались слишком теплыми, а льда для строительства не хватало.