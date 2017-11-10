Народный артист РФ Д. Певцов встретился в Сыктывкаре с будущими актерами

Артист "Ленкома" и известный актер приехал в Сыктывкар встретился со студентами колледжа культуры Коми.



Звезда кино, известный по фильмам "Королева Марго", "Жмурки", "По прозвищу зверь", "Остановка по требованию", на протяжении 4 лет с супругой О. Дроздовой ведет преподавательскую деятельность в Институте современного искусства, обучая актерскому мастерству. Для молодых актеров встреча с опытным актером была интересна и познавательна. Н. Михальченкова, Министр образования Коми, выразила благодарность актеру за его визит в Сыктывкар.



Певцов также провел творческую встречу с детьми-сиротами из детского дома № 3. Певцов рассказал, что когда ехал к детям, его не оставляли мысли о том, что они растут без родителей, но проведя здесь немного времени, стало понятно, что детьми здесь занимаются, развивают их творчество. Певцов посетил вместе с детьми молельную комнату, поскольку трепетно относится к православию. Кстати, в Сыктывкаре он первым делом побывал в Свято-Стефановском кафедральном соборе.



Дети подготовили для гостя концерт, задавали много вопросов, рассказывали о планах на будущее, а потом устроили фотосессию. Они подарили ему много подарков, пока артист заходил в каждую комнату в гости. Ходил в гости он тоже не с пустыми руками и всем дарил плитку шоколада кондитерской фабрики "Красный Октябрь". Также гость получил в качестве подарков книгу о республике, выпущенную Коми и через спецприложение способную оживлять изображения, и именную майку с № 11 от представители ФК "Новая генерация".



На встрече со студентами артист делился собственным опытом. В столице Коми народного артиста РФ пригласил представитель землячества Коми в Москве Д. Кропотин, а встречу организовали в рамках Года культуры.





