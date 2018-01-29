В Поморской филармонии завтра пройдет показ фильма "Читаем блокадную книгу"

Архангельская область >> Культура >> 29.01.2018

В Камерном зале Поморской филармонии А. Сокуров, заслуженный деятель искусств РФ, представит свой фильм "Читаем блокадную книгу" впервые за пределами Санкт-Петербурга и Москвы.

Режиссер и сценарист, народный артист России А. Сокуров представит также свою книгу "Диалоги с Сокуровым". Встреча состоится в Поморской филармонии.

Сокуров выпустил более 50 документальных и художественных фильмов, становился лауреатом множества наград, среди которых "Золотой лев" (Венецианский фестиваль), "Бронзовый леопард" (фестиваль в Локарно), премии Европейской киноакадемии. Он признан одним из лучших режиссеров современности.

Сейчас, когда тема блокадного Ленинграда обсуждается довольно часто, фильм Сокурова имеет важное значения. В нем десятки петербуржцев разных профессий и возрастов читают блокадную хронику. Есть среди них и блокадники, которые помнят события того времени.

"Читаем блокадную книгу" – документальное кино, выбранное для показа по случаю Дня снятия блокады Ленинграда. По сюжету петербуржцы - актеры, педагоги, поэты, музыканты, школьники и студенты читают блокадную книгу. Топ-менеджеры, фотографы, инженеры, капитаны и ди-джеи – все будут читать отрывки, наращивая напряжение по ходу развития сюжета и двигаясь к финалу – к освобождению Ленинграда. Все это будет происходить на фоне музыки П. Чайковского, М. Глинки, Ф. Листа, Д. Шостаковича, С. Рахманинова и Х. Циммера.

Что касается книги, то в нее вошли фрагменты встреч режиссера со слушателями, беседы в рамках проекта "Открытая библиотека". В книге представлены разговоры с писательницами Л. Улицкой и С. Алексиевич, режиссером К. Серебренниковым, протоиереем А. Уминским, а открывается книга с  предисловия историка культуры А. Эткинда.
 





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