В Поморской филармонии завтра пройдет показ фильма "Читаем блокадную книгу"

В Камерном зале Поморской филармонии А. Сокуров, заслуженный деятель искусств РФ, представит свой фильм "Читаем блокадную книгу" впервые за пределами Санкт-Петербурга и Москвы.



Режиссер и сценарист, народный артист России А. Сокуров представит также свою книгу "Диалоги с Сокуровым". Встреча состоится в Поморской филармонии.



Сокуров выпустил более 50 документальных и художественных фильмов, становился лауреатом множества наград, среди которых "Золотой лев" (Венецианский фестиваль), "Бронзовый леопард" (фестиваль в Локарно), премии Европейской киноакадемии. Он признан одним из лучших режиссеров современности.



Сейчас, когда тема блокадного Ленинграда обсуждается довольно часто, фильм Сокурова имеет важное значения. В нем десятки петербуржцев разных профессий и возрастов читают блокадную хронику. Есть среди них и блокадники, которые помнят события того времени.



"Читаем блокадную книгу" – документальное кино, выбранное для показа по случаю Дня снятия блокады Ленинграда. По сюжету петербуржцы - актеры, педагоги, поэты, музыканты, школьники и студенты читают блокадную книгу. Топ-менеджеры, фотографы, инженеры, капитаны и ди-джеи – все будут читать отрывки, наращивая напряжение по ходу развития сюжета и двигаясь к финалу – к освобождению Ленинграда. Все это будет происходить на фоне музыки П. Чайковского, М. Глинки, Ф. Листа, Д. Шостаковича, С. Рахманинова и Х. Циммера.



Что касается книги, то в нее вошли фрагменты встреч режиссера со слушателями, беседы в рамках проекта "Открытая библиотека". В книге представлены разговоры с писательницами Л. Улицкой и С. Алексиевич, режиссером К. Серебренниковым, протоиереем А. Уминским, а открывается книга с предисловия историка культуры А. Эткинда.

