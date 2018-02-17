В Архангельске откроется выставка Сальвадора Дали

Прикоснуться к творчеству великого сюрреалиста Дали можно будет 2 марта на экспозиции в Музее художественного освоения Арктики им. А. Борисова. Выставку решили назвать "Сальвадор Дали. Тайнопись". В нее включили подборку из 60 произведений мастера, собранных на протяжении 3 лет из частных коллекций и галерей Америки и Европы.



Экспозиция представит 8 литографий серий "Кармен" уникального издания 1968 г, 12 работ "Приключения Алисы в Стране Чудес" 1969 -1984 гг., 18 работ цикла "Далинианские лошади" 1972-1983 гг., 20 иллюстраций к повести "Треуголка" Педро де Аларкона, выполненные в 1958 г в технике ксилографии.



Главным экспонатом выставки станет триптих 1976 г "Трилогия любви", ставший мечтой коллекционеров всего мира.



Справка. С. Дали – испанский живописец, скульптор, писатель, график, режиссер, который является крупным представителем направления сюрреализма. Он создал около 1,5 тыс. художественных произведений, занимался дизайном декораций и костюмов для театров, дизайном ювелирных изделий. Популярность Дали настолько велика, что интерес вызывает абсолютно все, что связано с его именем, и это не только его работы.



Дали также известен благодаря причудливым и запоминающимся образам своих работ. Его манера приписывается влиянию великих мастеров Возрождения. Художественный репертуар С. Дали включал кинематограф и фотографию, а часть графики, гравюр и литографий скоро смогут увидеть жители Архангельска.



Также Дали был знаменит эксцентричностью и эпатажем, а его поведение сделало его известным не менее чем его работы. Самая крупная коллекция работ мастера находится в театре-музее им. С. Дали в Фигерасе (Испания), на его малой родине.



Работать выставка "Сальвадор Дали. Тайнопись" будет до 8 апреля.