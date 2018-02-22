Необычный памятник женскому гардеробу в Сыктывкаре

На главной улице столицы Коми теперь можно лицезреть новый арт-объект – памятник-скамью в виде женского платья



Массивная, но утонченная конструкция из дерева и металла в виде скамьи с шкафом-платьем и часами красуется возле торгового центра «Аврора», что на улице Коммунистической. Новый памятник сразу же привлек к себе внимание горожан. Скамья-памятник напоминает, что людям можно и нужно радовать себя, в том числе и с помощью шопинга.



Арт-объект выглядит очень примечательно: это скамейка с полукруглой крышей. Швейцарские часы с циферблатом на две стороны располагаются слева от скамейки. Кроме того, на часах есть деления, которые показывают температуру воздуха и давление. Справа от скамейки «на бретельках» висит шкаф-комод с отделениями в виде женского платья. Завершает композицию репродукция «Таинственные женщины», автором которой является художник Роман Гарасюта.



Шкаф-платье и скамья изготовлены из массива дерева и стали. Деревянные детали покрыты специальным яхтенным лаком, который должен уберечь материал от погодных явлений на долгие годы. «Невесомое» платье-шкаф, которое висит на стальных бретельках, весит больше 40 килограммов.



Идея нового памятника принадлежит одному из арендаторов торгового центра. Известно, что психологи отмечают пользу от шопинга. В магазине человек приобретает не только вещь, но и удовлетворение, а также приподнятое настроение. Длительные походы по магазинам приравниваются к физическим занятиям а тренажерке, а гормоны счастья улучшают здоровье и самочувствие. Кроме всего прочего, сейчас модно говорить, что шопинг – это не диагноз, а действительно полезный способ провести свободное время.