Необычный памятник женскому гардеробу в Сыктывкаре

Республика Коми >> Культура >> 22.02.2018

На главной улице столицы Коми теперь можно лицезреть новый арт-объект – памятник-скамью в виде женского платья

Массивная, но утонченная конструкция из дерева и металла в виде скамьи с шкафом-платьем и часами красуется возле торгового центра «Аврора», что на улице Коммунистической. Новый памятник сразу же привлек к себе внимание горожан. Скамья-памятник напоминает, что людям можно и нужно радовать себя, в том числе и с помощью шопинга.

Арт-объект выглядит очень примечательно: это скамейка с полукруглой крышей. Швейцарские часы с циферблатом на две стороны располагаются слева от скамейки. Кроме того, на часах есть деления, которые показывают температуру воздуха и давление. Справа от скамейки «на бретельках» висит шкаф-комод с отделениями в виде женского платья. Завершает композицию репродукция «Таинственные женщины», автором которой является художник Роман Гарасюта.

Шкаф-платье и скамья изготовлены из массива дерева и стали. Деревянные детали покрыты специальным яхтенным лаком, который должен уберечь материал от погодных явлений на долгие годы. «Невесомое» платье-шкаф, которое висит на стальных бретельках, весит больше 40 килограммов.

Идея нового памятника принадлежит одному из арендаторов торгового центра. Известно, что психологи отмечают пользу от шопинга. В магазине человек приобретает не только вещь, но и удовлетворение, а также приподнятое настроение. Длительные походы по магазинам приравниваются к физическим занятиям а тренажерке, а гормоны счастья улучшают здоровье и самочувствие. Кроме всего прочего, сейчас модно говорить, что шопинг – это не диагноз, а действительно полезный способ провести свободное время.





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