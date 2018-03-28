Выставка "Книга года Республики Карелия-2017" открылась в Петрозаводске

Республика Карелия >> Культура >> 28.03.2018

Выставка проходит в Национальной библиотеке республики и по ее итогам определят победителей XVIII Республиканского конкурса в нескольких категориях: "Лучшая книга на вепсском, финском, карельском языках", "Лучшая книга для детей и юношества", "Лучшее художественное и полиграфическое оформление", "Лучшее учебное издание" и "Лучшая книга в области публицистики и художественной литературы". Книга, которая наберет больше премий в разных номинациях, получит звание "Книга года Республики Карелия-2017".

На конкурс заявлено 397 изданий от 14 издательств и еще 27 издающих организаций. Это книги краеведческие, производственные, учебные, деловые, произведения карельских писателей, детские книги, литература на национальном языке и мн. др.

Конкурс уже стартовал и продлится до 4 апреля. На выставке представлены брошюры, книги, авторефераты диссертаций, выпущенные в Карелии и поступившие в республиканскую Книжную палату как обязательные экземпляры в 2017 г.

Издания будут оценивать эксперты, а голосовать могут все желающие. С изданиями, представленными на конкурсе, можно ознакомиться онлайн, зайдя на виртуальную выставку "Книга года" на официальном сайте Национальной библиотеки Карелии, или придти в библиотеку, чтобы наглядно увидеть конкурсантов.

Также в рамках конкурса пройдут творческие встречи с авторами и писателями Карелии Ю. Шлейкиным, О. Мошниковым, В. Ершовым, С. Гайдуком. Для желающих организуют обзорные экскурсии по выставке, расскажут о направлениях, здесь представленных, об особенностях произведений.

Подведут итоги конкурса только в конце апреля, тогда же и наградят книг-победителей. Торжественная церемония объявления результатов также пройдет в Национальной библиотеке РК.





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