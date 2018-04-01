Экспозиции "Акварель ХХ век" открылась в Архангельске

Архангельская область >> Культура >> 01.04.2018

Это первая выставка такого масштаба, посвященная акварельной живописи. На ней представлены 70 графических листов северных художников – Г. Кононова, Н. Таргонской, Ю. Османова, П. Лешукова, Ю. Минина, В. Видякина, Ю. Ломкова, М. Архангельской.

Все они создавали свои произведения в любимой многими технике, но в то же время, отличались ярким стилем, почерком и художественным языком. Самые старшие работы экспозиции - произведения Г. Кононова, датированные 1930-ми годами прошлого века.

Для большинства художников акварель - излюбленное средство для рисования, но на выставке организаторы собрали работы мастеров, для которых именно акварель стала главной техникой. Об этом сообщила искусствовед З. Кулешова.

Центральную часть экспозиции занимают акварели, на которых изображен Русский Север. Местные художники особенно чувствуют красоту Севера, потому особое место в своем творчестве выделяют пейзажам. Северные речные причалы, деревни, заполярные Хибины и неповторимая природа находят отражение в их творчестве. Но есть среди представленных работ натюрморты и портреты. Внимание посетителей выставки привлекут натюрморты Таргонских, произведения П. Лешукова 2000-ых годов, посвященные образу малой родины художника - Лешуконья.

Главная часть выставки представлена коллекцией музейного объединения. Музей купил в свое время работы Османова, Таргонских, Минина, а работы последнего сохранились только в музейном собрании. Часть работ взята из мастерских, например, художников Видякина, Ломкова, Архангельской, которые сами присутствовали на открытии экспозиции.

Акварели Г. Кононова предоставила его дочь Наталья, работы П. Лешукова поступили из фондов Детской школы искусств г. Новодвинск, где преподавал художник.





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