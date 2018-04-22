В Сыктывкаре проходит фестиваль поп-культуры "Сыр-Кон"

Республика Коми >> Культура >> 22.04.2018

Это уже четвертый конвент "Сыр-Кон". Он проводится в Доме дружбы народов, где представители поп-культуры обсуждают массовую культуру, читают комиксы, мангу, играют  в видео игры и соревнуются в крутости костюмов. В этом году на мероприятие впервые приехали переводчик комиксов и коллекционер Р. Хубиев, художница В. Молоко, аниматор студии "Мельницы" С. Шпикина.

За время проведения фестиваля он вырос и стал собирать не только гигов  Сыктывкара, но и Сосногорска, Ухты, а площадку Юношеской библиотеки пришлось заменить более вместительной - залами Дома дружбы народов Коми. Только не предпродаже билеты на фестиваль купили 300 человек.

Залы были поделены по темам. Малый отдали под настольные игры  Warhammer, Concordia и "Эволюция". Большой зал соединил несколько площадок - виртуальную реальность и главную сцену, на которой проводились конкурсы. На сцене периодически играли музыканты, которые воспроизводили саундтерки из популярных видеоигр. Зона отдыха была отдана под чтение комиксов.

Также большая площадка отводилась под проведение мастер-классов, где можно было обучиться сухому валянию, кубикрафту, получить скетч от местных художников.

Преимущество подобного конвента в возможности приобрести мангу, комиксы, фанатскую продукцию: томики Marvel, DC, романы Star Wars, комиксы к мультфильму "Рик и Морти", всевозможные значки с аниме, брелоки, наклейки, кружки, подушки, пеналы с символикой игр.

Но самое интересное - это косплей-дефиле, в котором в этом году было заявлено 50 человек (в прошлые годы их было по 20-25). Среди костюмов были Дестроук, Человек-паук, Гвен-Паук, Черная Пантера, Рюко. Но самой яркой стала команда косплееров Warhammer 40000 с потрясающими по реалистичности костюмами.





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