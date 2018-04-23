Выставка "На пике паводка" открылась в Сыктывкаре

3 года фотокорреспондент С. Паршуков снимал приход большой воды в населенные пункты Коми - в Трехозерке и Заречье в 2016 г, в Бугаево в 2017 г. Более 20 снимков двух серий отобраны для выставки на тему ежегодного подтопления поселков. Открытие выставки прошло в Центре культурных инициатив "Югор".



На большинстве фотографии люди, которые остались один на один со своими проблемами. Они в отчаянии, и им кажется, что они никому не нужны. Они были благодарны за то, что хоть кто-то приехал к ним и показал суровую действительность, в которой они оказались. Городские жители вряд ли смогли бы выдержать такие условия. Сам фотограф несколько дней жил на подтопленной территории, но в новом, высоко поднятом доме, поэтому не испытал на себе того, что испивают люди, живущие в старых домах, стоящих в воде.



Помимо людей, на фотографиях изображены домашние животные, скот: собака, пытающаяся выбраться из воды, 6 кошек, ютящихся на крохотном крыльце со своей хозяйкой.



Паршуков объяснил, что подтопление затрагивает не только людей, поэтому общую картину нужно показывать объективно. По этой причине без животных обойтись было нельзя. Например, скоту и лошадям нельзя стоять в воде больше суток, так как животным, как и людям, нужен отдых, а если его не будет – животное придется отправить на убой. Чтобы этого не допустить, люди объединяются и только так получается сохранить жизнь скоту.



Выставка "На пике паводка" стала доступна в самое подходящее время - накануне половодья. Экспозиция не только напоминает о приближающейся проблеме, но и преследует цель – вызвать в людях сострадание и желание помочь тем, кто попал в тяжелую ситуацию.



Повторения того, что показано на фотографиях, никто не хочет. Такого паводка как в Бугаево, не было ни в Коми, ни в России 40 лет.