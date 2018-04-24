В Вологде открылся музей игрушек

Музей создали в школы искусств им. Корбакова. Экспозиция состоит из 200 кукол частной коллекции одного из учителей школы.



Визуально мазей больше напоминает огромную детскую комнату, больше подходящую для девочек, потому что со всех сторон на посетителей глядят куклы разных размеров. Мягкий диван окружен плюшевыми медведями, полки ломятся от нарядных кукол, но главное – в музее есть сундук, полностью наполненный игрушками – мечта любого ребенка. Именно в честь него музей решили назвать "Сундучок с игрушками".



Экспонаты для музея предоставила педагог школы Е. Ильина, которая 30 лет занималась сбором игрушек. Ее увлечение началось с Каргопольской глиняной игрушки, а сейчас в коллекции есть куклы из Индонезии, Венгрии, Кубы, много редких кукол ручной работы, купленных у мастеров-умельцев.



Куклы расположены в особом порядке, поэтому можно наглядно проследить, как они менялись на протяжении времени. Самые первые - это глиняные, деревянные и берестяные, потом вязанные, тряпичные куклы, фабричные, сделанные в СССР, коллекционные из фарфора. Куклы одеты в наряды разных стран, а есть отдельная коллекция кукол в национальных костюмах СССР. С помощью этих игрушек детям можно рассказывать основы искусства, а информация будет запоминаться гораздо быстрее, чем на традиционном уроке истории.



Н. Кулижникова, директор художественной школы рассказала, что база народного искусства - это то, с чего начинается человечество. Ребенок первым делом видит перед собой погремушки, поэтому игрушку можно назвать основой культуры.



Музей игрушек - это начало пути. В перспективе здесь планируют открыть центр с играми, мастер-классами, экскурсиями, здесь будут рассказывать о куклах, которыми играли родители, бабушки, дедушки.