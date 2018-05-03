В Мурманском художественном музее открылись две экспозиции

Мурманская область >> Культура >> 03.05.2018

В цикле экспозиций "С днем рождения, художник!" в Мурманском областном художественном музее презентовали сразу 2 выставки.

"Живопись Геннадия Герасимова" – выставка, открывшаяся к 85-летию художника, который умер в 2002 г. Г. Герасимов был живописцем, членом Союза художников РСФСР. С 1956 г учился в Минском худучилище у Л. Лейтмана. С 1961 Герасимов начал приниматься участие в региональных, городских, областных, зарубежных выставках, писал портреты, пейзажи, в том числе  в индустриальном стиле. Художник любил писать масштабные картины с изображением панорамных пейзажей, большим количеством воды, а ключевым мотивом его творчества всегда была природа Севера, люди и рабочие будни Мурманска. Работы Герасимова хранятся в частных коллекциях и собраниях музеев. Многие жители Мурманской области видели его работы, но не знали их авторства.


Вторая выставка носи название "Скульптура Ирины Мариловой" и посвящена 75-летию художницы. Скульптор И. Марилова была членом Союза художников РСФСР. Она окончила художественно-графический факультет  в Смоленском пединституте в 1969 г. Марилова - автор памятника погибшим летчикам в п. Ревда (Ловозерский район). Она часто принимала участие во всесоюзных, областных и региональных выставках с 1973 г.

Люди, творчеству которых посвящены выставки, внесли огромный вклад в развитие искусства и популяризацию северной школы. Они представляли регион на международном уровне, давая представление о том, как выглядит Мурманская область и чем она знаменита.

Обе экспозиции открыты до 13 мая. Посетить их можно самостоятельно или в сопровождении гида. Особенно экспозиции будут интересны любителям скульптуры и живописи, воспитанникам творческих мастерских, художественных школ.

 





Рекомендуем по теме:

Н. Сафронов впервые представил свои картины в Мурманске

Красоту северных маяков можно оценить на выставке "Огни Северных морей"

Выставка "От неба до земли" открылась в Вологде

200-летие И. Айвазовского отметят в Архангельске выставкой

В вологодской Мемориальной мастерской А. В. Пантелеева открылась выставка художника Ю. Попова.

В Вологодском кремле открылась экспозиция "Светом наполненный город"


Российско-норвежская экспедиция вернулась с путешествия по полуострову Канин

Добровольческий форум пройдет в Архангельске 20-22 апреля

НАО налаживает связи с индейцами из Северной Америки

В Администрации НАО состоялся круглый стол по вопросам рыболовства

Модернизированные кинотеатры появятся в 4 районах Коми

Новое Верхне-Щугорское месторождение начало добычу бокситов

Торговый дом Армении откроют в Архангельске
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета