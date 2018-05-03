В Мурманском художественном музее открылись две экспозиции

В цикле экспозиций "С днем рождения, художник!" в Мурманском областном художественном музее презентовали сразу 2 выставки.



"Живопись Геннадия Герасимова" – выставка, открывшаяся к 85-летию художника, который умер в 2002 г. Г. Герасимов был живописцем, членом Союза художников РСФСР. С 1956 г учился в Минском худучилище у Л. Лейтмана. С 1961 Герасимов начал приниматься участие в региональных, городских, областных, зарубежных выставках, писал портреты, пейзажи, в том числе в индустриальном стиле. Художник любил писать масштабные картины с изображением панорамных пейзажей, большим количеством воды, а ключевым мотивом его творчества всегда была природа Севера, люди и рабочие будни Мурманска. Работы Герасимова хранятся в частных коллекциях и собраниях музеев. Многие жители Мурманской области видели его работы, но не знали их авторства.





Вторая выставка носи название "Скульптура Ирины Мариловой" и посвящена 75-летию художницы. Скульптор И. Марилова была членом Союза художников РСФСР. Она окончила художественно-графический факультет в Смоленском пединституте в 1969 г. Марилова - автор памятника погибшим летчикам в п. Ревда (Ловозерский район). Она часто принимала участие во всесоюзных, областных и региональных выставках с 1973 г.



Люди, творчеству которых посвящены выставки, внесли огромный вклад в развитие искусства и популяризацию северной школы. Они представляли регион на международном уровне, давая представление о том, как выглядит Мурманская область и чем она знаменита.



Обе экспозиции открыты до 13 мая. Посетить их можно самостоятельно или в сопровождении гида. Особенно экспозиции будут интересны любителям скульптуры и живописи, воспитанникам творческих мастерских, художественных школ.



