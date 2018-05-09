Гастроли "Сатирикона" пройдут на сцене Музыкального театра Карелии

Республика Карелия >> Культура >> 09.05.2018

Московский театр привезет в Петрозаводск несколько своих постановок в рамках российской программы "Большие гастроли".

12 - 15 мая в Петрозаводске при поддержке Минкультуры РФ состоится показ спектаклей гостеатра "Сатирикон" им. Аркадия Райкина.

Худруком "Сатирикона" является Константин Райкин, который также приедет и привезет "Короля Лир", "Своим голосом", "Лекарь поневоле".

12, 13 мая состоится показ постановки Ю. Бутусова по шекспировской пьесе "Король Лир", где главную роль сыграет народный артист России и лауреат многих Государственных премий К. Райкин. В 2008 г этот спектакль стал лауреатом "Золотой маски" в номинации "Лучшая мужская роль".

Действие из 3-х часов. В нем задействованы: В. Большов, Е. Березнова, М. Дровосекова, Я. Ломкин, А. Кузнецов, Е. Мартинес Карденас, М. Спивак, Д. Пугаев, А. Стеклова, Д. Суханов, Г. Тарханова, Т. Трибунцев, К. Третьяков.

15 мая зрителей ждут два одноактных спектакля – худрук "Сатирикона" прочтет стихи Д. Самойлова в моноспектакле "Константин Райкин. Своим голосом". Второй акт - постановка К. Райкина по мольеровской пьесе "Лекарь поневоле". В действие задействовано 3 актера. 

Справка. "Сатирикон" появился в Ленинграде в 1939 г и занял место Театра миниатюр А. Райкина. Само название "Сатирикон" родилось в 1987 г, когда театр переехал в столицу. В декабре 1987 г умер А. Райкин, а руководство принял его сын Константин.

На счету театра бешеная популярность зрителей, постановок, так и личности К. Райкина, который стал не менее известен и популярен, чем его талантливый отец. Театр много раз участвовал в фестивалях, взял 4 Госпремии РФ, 4 премии "Золотая маска", Международную премию Станиславского, премию им. Товстоногова, "Триумф", "Кумир", "Чайка", "Хрустальная Турандот".





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