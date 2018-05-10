Экспозиция "Мурманск военный" открылась в День Победы

На подготовку новой экспозиции у сотрудников музея Севфлота ушло полгода. Они собирали экспонаты по фондам и частным коллекциям, продумывали пространство, создавали нужную атмосферу.



Вчера в военно-морском музее СФ выставка "Мурманск военный" открылась. Ее посвятили 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне и обороне Кольского Заполярья.



Первыми посетили выставку военнослужащие экипажа крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Гидом стали работники музея и участники клуба реконструкции "Заполярный рубеж". Все они принесли на выставку раритетные экспонаты времен войны из собственных коллекций, внеся огромный вклад в создание экспозиции.



На открытии выступил ветеран ВОв полковник в отставке П. Лоснов, который рассказал морякам о работе саперов во время войны и после. Для ветерана война на закончилась в 1945 г, а продолжалась 20 лет после победы. Все это время он занимался разминированием мест, где проходили военные действия. Это тяжелая профессия, постоянно сопряженная с риском для жизни, поэтому Лоснова можно назвать героем дважды. Не многие саперы возвратились с фронта, а многие погибли уже после войны. Лоснову повезло дожить до сегодняшних дней, и это тоже своеобразный подвиг.



Выставка "Мурманск военный" заняла залы второго этажа музея. Здесь точно предана атмосфера прифронтового Мурманска, который пострадал от бомбежек. В зале с макетом бомбоубежища есть кинозал, демонстрирующий хронику военных лет. На стенах размещены документы, снимки периода обороны, в центре - экспонаты в виде оружия (охолощенные винтовки, минометы, зенитное орудие, пулеметы).



Также на выставке есть макеты прифронтового Мурманска во время войны и ленд-лизовского конвоя, идущего в море.