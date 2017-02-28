Как перестать проигрывать и начать выигрывать в онлайн казино

Бесплатные игровые автоматы завоевали популярность уже давно. Они позволяют просто приятно проводить время, играя на виртуальную валюту или так называемые «фантики», или же, зарегистрировавшись и пополнив счет, начать играть на реальные деньги. Поэтому, даже после исчезновения наземных игорных заведений во многих странах, азартные развлечения не умерли, а наоборот, начали процветать еще больше. Одни используют их исключительно как способ расслабления, другие нашли в онлайн казино возможность дополнительно зарабатывать. Но есть и такие, кто страдает от игорной зависимости, и не может остановиться, пока не проиграет все деньги. Тем, кто относится ко второму или третьему типу, стоит обратить внимание на рекомендации и советы специалистов, чтобы добиться максимальной результативности игры, то есть больше выигрывать, чем проигрывать. При этом не стоит слишком сильно надеться на крупные суммы, но и мелкие выигрыши смогут порадовать и позволят потратить немного больше на личные нужды или развлечения.

Как начать выигрывать?

Для начала необходимо поближе познакомиться с игрой. Игровые автоматы MultiGaminator, доступные во многих онлайн казино, посвящены разным тематикам и имеют разный функционал, поэтому каждая игра требует внимательного изучения. Особенно следует уделить внимание таким критериям, как:

коэффициент отдачи;

наличие бесплатных вращений;

диапазон ставок и наличие бонусных функций.

Игры в казино онлайн можно опробовать в бесплатном режиме на сайте igrovue-avtomatu-besplatno.com.ua , что позволит без финансовых потерь ознакомиться с функциями любого количества игр. Не стоит использовать специальные программы, широко рекламируемые в Интернете. По словам авторов таких программ, их чудо-софт способен обеспечить гарантированные выигрыши. Но на самом деле таких универсальных программ нет, а кроме того, любое онлайн казино расценит использование мошеннического программного обеспечения как нарушение правил и заблокирует учетную запись игрока-мошенника, отобрав все деньги с его счета.

Лучше уделить время тому, чтобы разработать собственные схемы и стратегии игры, или научиться использовать схемы, рекомендованные опытными игроками. Также не лишним будет ознакомиться с отзывами игроков не только об онлайн казино, но и о конкретных играх. Это позволит узнать, насколько он «щедрый».

Вообще все игры, доступные в любом онлайн казино, можно разделить на несколько категорий:

«Горячие» игровые автоматы – игры, пользующиеся наибольшей популярностью. Если в такой игре есть прогрессивный джекпот, есть большая вероятность сорвать крупный куш. «Накормленные» автоматы – игры, в который вложили много денег, но которые еще не успели выдать прогрессивный джекпот. «Украденная» игра – автомат, в который игрок вложил много денег, но перешел к другой игре. Генератор случайных чисел генерирует случайный результат после каждого вращения, поэтому можно либо «потерять» выигрыш, сменив игру, либо при этом же условии сорвать крупный выигрыш после нескольких ставок.

Руководствуясь основными правилами и советами от специалистов, каждый игрок может сократить количество проигрышей и прийти к небольшим, но регулярным выигрышам.