"Фестивальное лето" обойдется Вологодской области в 15 млн руб.

Вологодская область >> Культура >> 01.06.2018

Власти региона выделят 15 млн руб. из бюджета муниципалитетов и области, денег спонсоров, внебюджетных фондов на проведение "Фестивального лета". Это программа, которая длится все лето. В этом году ее бюджет выше прошлого года. Отдельные его мероприятия будут полностью проводиться за счет помощи спонсоров. Основная нагрузка ляжет на бюджет Вологодской области.

Ежегодно фестиваль собирает 30-40 тыс. туристов и эта цифра постоянно растет. Вологодскую область каждый год посещают 2 млн туристов, а туризм занимает в ВРП 4%. Рост турпотока составляет 10%. Многие приезжают у видеть или стать участниками фестивалей, проводящихся в рамках "Фестивального лета".

Напомним, что фестиваль проходит на Вологодчине 4-ый раз. В его программу включены 13 мероприятий – вокальные, фольклорные, инструментальные, театральные и киномероприятия. Ключевым событием в этом году станет Международный фестиваль театра "Голоса истории" 19-27 июня в Череповце, Кириллове, Вологде. Также заслуживает внимания популярнейший "Город ремесел" - Международный фестиваль народных промыслов, который пройдет 28 июня - 1 июля, Международный фестиваль молодого кино "Voices" 5 -8 июля в Череповце и Вологде, фольклорный фестиваль "Деревня - душа России".

На "Голоса истории" москвичи в этом году привезут спектакль "Веселый солдат" по рассказу Виктора Астафьева. Театральный фестиваль пройдет в Вологодском Кремле, Кирилло-Белозерском монастыре, усадьбе Гальских, а на открытие вместе со своим Московским губернским театром обещает приехать Сергей Безруков. Организаторы не сомневаются, что его имя обеспечит всем площадкам аншлаги. Главную роль в его спектакле сыграет Б. Галкин, а сама постановка входит в лонг-лист премии "Золотая маска".





Рекомендуем по теме:

На развитие сел Вологодской области направят 158 млн руб.

2,9 млн туристов планирует принять в этом году Вологодская область

"TUI Россия и СНГ" будет поднимать туризм в Карелии

"Покровские встречи" в Вологде открыли "Фестивальное лето"

В Вологодской области отмечают день рождения Деда Мороза

В Вологде пройдет фестиваль "Кружево"


Что такое кредитное плечо

Воркутинский драмтеатр представит в Сыктывкаре 5 спектаклей

В Карелии работают над законом о кинематографии

60 лет назад в Мурманске открыли памятник Герою Советского Союза А. Бредову

Вредные вещества в печени северных оленей превышают норму

Как перестать проигрывать и начать выигрывать в онлайн казино

Власти Карелии намерены расширить Арктическую зону
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета