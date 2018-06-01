"Фестивальное лето" обойдется Вологодской области в 15 млн руб.

Власти региона выделят 15 млн руб. из бюджета муниципалитетов и области, денег спонсоров, внебюджетных фондов на проведение "Фестивального лета". Это программа, которая длится все лето. В этом году ее бюджет выше прошлого года. Отдельные его мероприятия будут полностью проводиться за счет помощи спонсоров. Основная нагрузка ляжет на бюджет Вологодской области.



Ежегодно фестиваль собирает 30-40 тыс. туристов и эта цифра постоянно растет. Вологодскую область каждый год посещают 2 млн туристов, а туризм занимает в ВРП 4%. Рост турпотока составляет 10%. Многие приезжают у видеть или стать участниками фестивалей, проводящихся в рамках "Фестивального лета".



Напомним, что фестиваль проходит на Вологодчине 4-ый раз. В его программу включены 13 мероприятий – вокальные, фольклорные, инструментальные, театральные и киномероприятия. Ключевым событием в этом году станет Международный фестиваль театра "Голоса истории" 19-27 июня в Череповце, Кириллове, Вологде. Также заслуживает внимания популярнейший "Город ремесел" - Международный фестиваль народных промыслов, который пройдет 28 июня - 1 июля, Международный фестиваль молодого кино "Voices" 5 -8 июля в Череповце и Вологде, фольклорный фестиваль "Деревня - душа России".



На "Голоса истории" москвичи в этом году привезут спектакль "Веселый солдат" по рассказу Виктора Астафьева. Театральный фестиваль пройдет в Вологодском Кремле, Кирилло-Белозерском монастыре, усадьбе Гальских, а на открытие вместе со своим Московским губернским театром обещает приехать Сергей Безруков. Организаторы не сомневаются, что его имя обеспечит всем площадкам аншлаги. Главную роль в его спектакле сыграет Б. Галкин, а сама постановка входит в лонг-лист премии "Золотая маска".



