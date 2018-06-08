Этнокультурный фестиваль "уснувших" деревень пройдет в Белой Горе

Архангельская область >> Культура >> 08.06.2018

Живописная деревня Белая Гора для фестиваля подошла идеально. Она уютно расположилась на берегу порожистой речки Тивдийки, у знаменитой Мраморной горы, Церкви Казанской иконы Божией Матери, построенной в 1856 году. Именно это место примет второй этнокультурный фестиваль уснувших деревень, который запланирован на 18 августа.

"Белая Гора" состоится на исторической территории Гирвасского поселения.

В центре фестиваля, как и прошлый раз, будет история двух  карельских деревень – Тивдии и Белой Горы, связанных с добычей карельского мрамора.

Программа мероприятий обещает разнообразные развлечения, которые обыграют исторические символы этой территории, живописный ландшафт, историю, духовную, бытовую, ремесленную культуру деревень.

Разноплановые площадки предоставят возможность гостям познакомиться с местными умельцами, талантами, прикоснуться к традициям и окунуться в атмосферу и дух северного праздника. Экспозиции, выставки, экскурсии помогут открыть историческую ценность Мраморной Горы, чьи уникальные сокровища украшают замки и дворцы Санкт-Петербурга.

Фестиваль должен продемонстрировать народную атмосферу  гуляний и ярмарок, традиционного звукового пейзажа и уходящую в прошлое крестьянскую самобытность. Это уникальная площадка для искусства, поэтому к участию приглашаются фотографы, кинооператоры, художники, специалисты видео-арта, инсталляций. В подготовке фестиваля используются работы российских и местных краеведов, фотографов и ученых.

Организаторы фестиваля - "Общество дружбы Кондопога- Херрлиберг", Администрация Кондопожского района, Гирвасского поселения, Совет НПО, учреждения культуры Кондопоги и Гирваса. Также проект поддерживают Министерство национальной политики Карелии.

Фестиваль проводится рамках программы сохранения единства народов и этнообщностей Карелии.





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