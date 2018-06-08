Этнокультурный фестиваль "уснувших" деревень пройдет в Белой Горе

Живописная деревня Белая Гора для фестиваля подошла идеально. Она уютно расположилась на берегу порожистой речки Тивдийки, у знаменитой Мраморной горы, Церкви Казанской иконы Божией Матери, построенной в 1856 году. Именно это место примет второй этнокультурный фестиваль уснувших деревень, который запланирован на 18 августа.



"Белая Гора" состоится на исторической территории Гирвасского поселения.



В центре фестиваля, как и прошлый раз, будет история двух карельских деревень – Тивдии и Белой Горы, связанных с добычей карельского мрамора.



Программа мероприятий обещает разнообразные развлечения, которые обыграют исторические символы этой территории, живописный ландшафт, историю, духовную, бытовую, ремесленную культуру деревень.



Разноплановые площадки предоставят возможность гостям познакомиться с местными умельцами, талантами, прикоснуться к традициям и окунуться в атмосферу и дух северного праздника. Экспозиции, выставки, экскурсии помогут открыть историческую ценность Мраморной Горы, чьи уникальные сокровища украшают замки и дворцы Санкт-Петербурга.



Фестиваль должен продемонстрировать народную атмосферу гуляний и ярмарок, традиционного звукового пейзажа и уходящую в прошлое крестьянскую самобытность. Это уникальная площадка для искусства, поэтому к участию приглашаются фотографы, кинооператоры, художники, специалисты видео-арта, инсталляций. В подготовке фестиваля используются работы российских и местных краеведов, фотографов и ученых.



Организаторы фестиваля - "Общество дружбы Кондопога- Херрлиберг", Администрация Кондопожского района, Гирвасского поселения, Совет НПО, учреждения культуры Кондопоги и Гирваса. Также проект поддерживают Министерство национальной политики Карелии.



Фестиваль проводится рамках программы сохранения единства народов и этнообщностей Карелии.