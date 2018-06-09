Выставка "Вологда – кружевная столица России" пройдет в словенской Индрии

Вологодская область >> Культура >> 09.06.2018

Кружевные экспонаты  из музея-заповедника Вологды разместят в галереи Н. Пирната в замке Геверкенег, где пройдет фестиваль кружева. Это ежегодное мероприятие, и открытие выставки приурочили к его началу.

Индрия – старинный городок в северо-западной Словении, в 60 км от Любляны. Местное кружево - важная часть культурного наследия страны. Плести кружево здесь научились еще в XVII веке, и почти 40 лет проходят фестиваль, посвященный кружевоплетению. В городе есть школа кружевоплетения, в которой приезжают обучаться мастерству из разных стран.


В 2017 г. представители кружевной школы муниципалитета принимали участие в вологодском Международном фестивале кружева Vita Lace, а осенью музей-заповедник Вологды получил приглашение на похожий фестиваль кружева в Идрии. Теперь стороны намерены сотрудничать, проводить совместные проекты, выставки, презентации, обучающие мастер-классы.

Европейцы смогут познакомиться с кружевом Г. Мамровской, А. Ракчеевой, М. Пальниковой, Т. Смирновой. Экспозицию дополнят фотографиями, текстовыми материалами, рассказывающими посетителям выставки о Вологде, а сотрудники Музея кружева Вологды собираются не только проводить экскурсии, но и давать мастер-классы по плетению кружева. Местные и приезжие мастера смогут сравнить вологодскую школу кружевоплетения с местной. Так как выставка будет работать все лето, времени на обучение будет достаточно. Только в сентябре экспонаты вернутся на Родину.

 Напомним, что вологодские кружевные экспонаты побывали в Дании, Германии, Лихтенштейне, Швейцарии, и везде у них находились поклонники. Популярностью пользуются детали одежды (жабо, воротнички, манжеты, декор карманов), салфетки, элементы декора интерьера, скатерти, платки и мн. др.





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