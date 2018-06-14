В Новодвинске пройдет творческий конкурс "Разноцветные зонтики"

Мурманская область >> Культура >> 14.06.2018

Впервые жители Новодвинска могут принять участие в открытом творческом конкурсе "Разноцветные зонтики". В нем будет 7 номинаций: "Сказочный зонтик", "Рукодельный зонтик", "Гламурный зонтик", "Необычный зонтик", "Мужской зонтик", "Мини-зонтик", "Эко-зонтик". 

Участники могут использовать для работ любые материалы, а каждая работа может быть представлена одним участником или целой группой, например, семьей, классом. Но в каждой номинации можно предложить только одну свою композицию.

Конкурс проводится в 3 этапа. Первый стартует завтра и закончится 15 августа. Это время приема заявок. Далее до 20 августа заявки рассмотрят и отберут работы для выставки. Работы будет отбирать специальное жюри, но кто в него войдет, сообщат позже. 25 августа пройдет сама выставка, и в этот же день объявят и наградят победителей конкурса в парке за культурным центром Новодвинска. Кстати, мнение зрителей также будет учитываться, и в рамках выставки пройдет голосование на приз зрительских симпатий.

Все что нужно сделать конкурсанту – зонтик. В его изготовлении можно использовать любой подручный материал, от бумаги до пластика, главное – зонтик должен быть сделан своими руками, а не куплен и декорирован. Работы должны быть красивыми, яркими и интересными. В конкурсе могут принимать участие взрослые и дети.

Кроме выставки конкурсных зонтиков, творческий коллектив НГКЦ подготовит ко Дню города сюрприз в виде инсталляции. Она будет тоже тематическая, поэтому для нее понадобится много зонтов. Для воплощения замысла городской культурный центр готов принять от неравнодушных горожан любые ненужные или старые зонтики с целым куполом. 

Также на день города будет подготовлена праздничная концертная программа.





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