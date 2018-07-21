В Териберке готовятся к IV Арктическому фестивалю "Териберка. Новая жизнь"

Мурманская область >> Культура >> 21.07.2018

Сегодня маленький северный город соберет гостей на обширную программу с приятным бонусом - хорошей погодой, которая в этой местности бывает крайне редко.

Всего за 2 недели до фестиваля столичные организаторы отказались его проводить, поэтому пришлось все менять. Но организовать все оказалось не так сложно. Кроме того, ощущалась большая поддержка людей, которые заранее запланировали провести выходные на берегу Баренцева моря.

Предложений по включению в фестиваль отдельных мероприятий было очень много, но не все физически можно было вместить в формат проведения. Организаторы постарались собрать в едино дайвинг и фридайвинг, обзорные экскурсии на вертолетах и многое другое. На главной сцене пройдет рок-концерт групп из Мурманской области. Ожидается приезд группы "Кафе" из Петербурга, владимирского "Рекорд-оркестра". С ними по соседству выступят начинающие музыканты, будет организована лаундж-зона. На пляже проведут игры, конкурсы и эстафеты для детей. Во ДК выступит Териберский поморский хор, состоятся показы документальных фильмов, программ фестиваля "Северный характер", откроются выставки краеведческого музея и пройдет концерт бардовской песни.





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