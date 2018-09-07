МХАТ приехал в Сыктывкар

МХАТ приехал с 3 трейлерами декораций и 93 людьми.



Билеты по 1,5 – 3 тыс. руб. уже давно раскуплены. В программе гастролей: спектакли "Ее друзья", "Мастер и Маргарита", "Вишневый сад". Каждый спектакль будет представлен 2 раза.



Выступления артистов МХАТА проходит в рамках федеральной программы "Большие гастроли". Этот проект поддержан Министерством культуры России и федеральным центром поддержки гастрольной деятельности, благодаря чему постановки самых известных российских театров смогут увидеть жителей разных регионов страны.



Гастролям была посвящена пресс-конференция, на которой директор принимающего театра М. Матвеев рассказал об огромном интересе зрителей к спектаклям москвичей. На организацию этой поездки было потрачено около года, поэтому можно представить, сколько внимания и нервов стоит организация гастролей только в один город.



Московские гости постарались сделать так, чтобы московские представления ничем не отличались от гастрольных версий, поэтому и привезли 3 трейлера декораций и костюмов.