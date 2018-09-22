Международная конференция "Памятники фортификации: история, реставрация, использование" открылась в Архангельске

Архангельская область >> Культура >> 22.09.2018

Это пятая конференция, которая проводится в Архангельске. В этом году она затронет тему 325-летия государственного судостроения в России. 

Мероприятие связано с 325-летием первого приезда в город Петра I и  началом отчета регулярного судостроения в стране. Участниками обсуждают все, что касается фортификации петровского времени.

В этом году в конференции участвуют представители европейской части России,  Дагестана, Латвии, Белоруссии. За 3 дня будет представлено 30 докладов, многие из которых посвящены роли Петра I в развитии военно-инженерного промысла и морским береговым крепостям.

Вчера участники конференции побывали у памятника Петру I, возложили цветы, заслушали доклад о попытках строительства памятника Петру в городе. Также состоялся премьерный показ фильма "История создания Новодвинской крепости" от студии "Северный огонь" и Архангельского краеведческого музея.

Напомним, что Новодвинская крепость - фортификационные сооружения в дельте Северной Двины. Крепость заложена в 1701 г. по указу Петра I в связи с ожидаемым нападением со стороны шведов в 1700-1721 гг. 





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