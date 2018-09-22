Международная конференция "Памятники фортификации: история, реставрация, использование" открылась в Архангельске

Это пятая конференция, которая проводится в Архангельске. В этом году она затронет тему 325-летия государственного судостроения в России.



Мероприятие связано с 325-летием первого приезда в город Петра I и началом отчета регулярного судостроения в стране. Участниками обсуждают все, что касается фортификации петровского времени.



В этом году в конференции участвуют представители европейской части России, Дагестана, Латвии, Белоруссии. За 3 дня будет представлено 30 докладов, многие из которых посвящены роли Петра I в развитии военно-инженерного промысла и морским береговым крепостям.



Вчера участники конференции побывали у памятника Петру I, возложили цветы, заслушали доклад о попытках строительства памятника Петру в городе. Также состоялся премьерный показ фильма "История создания Новодвинской крепости" от студии "Северный огонь" и Архангельского краеведческого музея.



Напомним, что Новодвинская крепость - фортификационные сооружения в дельте Северной Двины. Крепость заложена в 1701 г. по указу Петра I в связи с ожидаемым нападением со стороны шведов в 1700-1721 гг.