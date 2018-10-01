В Вологду доставят ковчег с мощами Николая Чудотворца
Месяц в Воскресенском кафедральном соборе города будет находиться ковчег с мощами популярного на Севере святого - Николая Чудотворца.
Реликвия будет доставлена на Кремлевскую площадь Вологды в праздник Покрова Пресвятой Богородицы – 14 октября. Рано утром ковчег с мощами установят у входа в нижний храм, где его встретит духовенство местной епархии. Перед мощами совершат Божественную литургию.
В Вологодской епархии рассказали, что мощи Николая Чудотворца будут доступны верующим в Воскресенском кафедральном соборе. Здесь можно будет их увидеть и поклониться каждый день с 8.00 до 19.00. В 12.00, после Божественной литургии, будет совершаться ежедневный молебен с чтением акафиста Николаю Чудотворцу. Святыне пробудет в Вологде до 15 ноября.
В главном соборе епархии ковчег с мощами Николая Мирликийского пребывал в апреле и декабре прошлого года, а годом ранее святыню привозили верующим Череповца, а одну из частиц мощей решили предать в возрождаемый храм с. Никольское Тотемского района на вечное хранение, так как здесь прошли детские годы поэта Н. Рубцова.
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