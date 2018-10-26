Верещагинские дни начались в Череповце

В 2018 г. Верещагинские дни решили посвятить 140-летию окончания русско-турецкой войны.



Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к памятнику В. Верещагина. Память известного земляка почтили и юные, и взрослые череповчане, к которым с приветственным словом обратилась глава города М. Гусева.



Ключевым событием Верещагинских дней будет Всероссийская научная конференция на тему "В. Верещагин: искусство и общество". Вчера она начала работу в Художественном музее Череповца. Культурологи, музейные специалисты, историки из разных городов страны выступают с докладами о личности художника, творчестве, идеях.



Освободительным боям на Балканах посвящена открывшаяся сегодня в мемориальном доме-музее В. Верещагиных экспозиция "На небе Бог, на Земле – Россия". Это название пришло из сербской пословицы, которая напоминает о вкладе России в сохранении независимости балканских народов. В этом освободительном движении на Балканах Александр и Василии Верещагины получили ранения, а их еще один брат Сергей погиб.



Программа мероприятий завершится 27 октября Малыми Верещагинскими чтениями, в которых примут участие учащиеся общеобразовательных школ.