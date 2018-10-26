Верещагинские дни начались в Череповце

Вологодская область >> Культура >> 26.10.2018

В 2018 г. Верещагинские дни решили посвятить 140-летию окончания русско-турецкой войны.

Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к памятнику В. Верещагина. Память известного земляка почтили и юные, и взрослые череповчане, к которым с приветственным словом обратилась глава города М. Гусева.

Ключевым событием Верещагинских дней будет Всероссийская научная конференция на тему "В. Верещагин: искусство и общество". Вчера она начала работу в Художественном музее Череповца. Культурологи, музейные специалисты, историки из разных городов  страны выступают с докладами о личности художника, творчестве, идеях. 

Освободительным боям на Балканах посвящена открывшаяся сегодня в мемориальном доме-музее В. Верещагиных экспозиция "На небе Бог, на Земле – Россия". Это название пришло из сербской пословицы, которая напоминает о вкладе России в сохранении независимости балканских народов. В этом освободительном движении на Балканах Александр и Василии Верещагины получили ранения, а их еще один брат Сергей погиб. 

Программа мероприятий завершится 27 октября Малыми Верещагинскими чтениями, в которых примут участие учащиеся общеобразовательных школ. 





Рекомендуем по теме:

20-22 апреля в Череповце состоятся Милютинские дни

В Мурманском художественном музее открылись две экспозиции

V Всероссийские Беловские чтения стартовали в Вологде

Череповец вошел в Топ-10 городов с лучшим общественным транспортом

Выставка "На дрейфующих льдах" открылась в Мурманске

В Мурманске открылась выставка, посвященная капитану-промысловику Г. Тисленко


500 тыс. руб. подъемных будут получать молодые врачи Вологодской области

Архангельская группа "Неизвестный композитор" стала номинантом премии Russian World Music Awards.

Фестиваль "Маргарет фест" завершился в Архангельске

В Мурманской области продолжается проект "Дни муниципальных образований"

Открытие архангельского парка "Зарусье" задерживается

В Вологду доставят ковчег с мощами Николая Чудотворца

Совет по МСП Северодвинска предлагает отказаться от льгот для инвалидов и пенсионеров на налоги на землю и имущество
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета