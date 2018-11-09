Музыкальный театр Карелии готовится к премьере оперы "Карельский пленник"

Республика Карелия >> Культура >> 09.11.2018

Сюжет оперы строится на истории француза, сосланного в Петрозаводск. За основу взята повесть К. Паустовсого "Судьба Шарля Лонсевиля".

Музыкально-драматическое изложение стало возможным благодаря команде из Санкт-Петербурга: либреттиста О. Погодиной-Кузьминой, композитора И. Кузнецова, режиссера-постановщика, худрука театра Зазеркалье А. Петрова.

Декорациями "Карельского пленника" занимается художник-постановщик В. Окунев, за плечами которого 350 спектаклей на  многих площадках мира (миланский La Scala, Мариинский). Карельский зритель уже знаком с его работами по спектаклям в Музыкальном театре "Евгений Онегин", "Пиковая дама", "Травиата". В этот раз В. Окуневу предстояло воссоздать Петрозаводск XIX в., хотя в поставное это будет не главное.

Новая постановка не похожа на первоисточник. В ней интересуют в первую очередь люди на историческом фоне, поэтому речь идет не о городе. Это будет поэтический образ Карелии, связанный с интересным ходом режиссера. История рифмуется с Калевалой, стать народными преданиями, легендами, отсылками к коренным вещам, которые также будут в опере.





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