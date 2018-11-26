В Северодвинске пройдет кинофестиваль Arctic open

Архангельская область >> Культура >> 26.11.2018

Главной площадкой фестиваля станет Архангельск, но также мероприятия пройдут в Северодвинске.

В этом году кинофестиваль состоится второй раз. Он объединит кинематографистов стран Арктики - Дании, Исландии, Канады, Финляндии, США, Норвегии, Швеции, России. Зрители и судьи увидят короткометражные, полнометражные, игровые и документальные фильмы.

В Северодвинске показы состоится в кинозалах ЦУМ. 6 декабря город корабелов представит датский триллер о необычном похищении "Виновный", а зрители смогут встретиться с актрисой Д. Диннадж. 7 декабря покажут фильм "У Ангела ангина" о  бывших детдомовцах 1940 г., а после просмотра о киноленте расскажут режиссер О. Карас, актер С. Трескунов, продюсер Ю. Сумачева.

8 декабря состоится внеконкурсный показ датско-шведской картины "Соблазнитель". 9 декабря  – российского фильма "Два билета домой".

Напомним, что бронировать места на Arctic open можно в кассе кинозалов ЦУМ. 6 декабря на киносеанс можно будет посетить по пригласительным билетам, а получить их - в кассе ЦУМ, заранее забронировав места.





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