В. Шевельков представил в Мурманске свой фильм "О чем молчат французы"

В Мурманске открылся киномарафон фестиваля "Северный Характер". В этом году девиз мероприятия "Кино! Весна! Природа!". Проект поддержали правительство региона, компания "Норильский никель", телекомпания ТВ-21.



35 населенных пунктов области предлагают своим жителям возможность увидеть лучшие фильмы международного кинофестиваля. В программу киномарафона попали 10 работ. Всего за 5 лет работы акции, лучшие фильмы мировой и отечественной кинодокументалистики и программ смогли оценить 25 тыс. северян. Для них это был единственный шанс увидеть шедевры, особенно если учесть, что на широких экранах в некоторых селах фильмы последний раз демонстрировались еще при Советском Союзе.



Для киномарафона отбирают не только фильмы-победители, но и получившие в обществе больший отклик. Они сняты северными режиссерами или тележурналистами на севере.



Киномарафон начался в кинотеатре "Аврора" с фильма "О чем молчат французы" В. Шевелькова. Любители кино знают его по фильмам "Гардемарины" и "В моей смерти прошу винить Клаву К". Актер и режиссер приехал на фестиваль лично, чтобы представить свою новую работу.



Шевельков рассказала, что в последнее время занимался в основном съемками рекламы и сериалов, но чувствовал в себе желание высказаться с помощью оригинальной истории в полнометражном кино. Основой сценария Владимир взял книгу своего друга В. Корнева "О чем молчат французы", где повествуется о войне России и Франции. Парижские съемки проходили в СПб, а музыкальной темой стали песни С. Шнурова. В эпизодах картины засветились Т. Буланова и футболисты питерского "Зенита". Действие картины происходит в двух эпохах, где главными героями управляет любовь к женщине. Фильм вышел веселым и простым для восприятия.