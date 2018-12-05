Начал работу виртуальный "Музей незатопленных историй Белого озера"
Музей создан с помощью поддержки Фонда президентских грантов. В этом проекте приняли участие добровольцы из разных стран.
Собирая материалы, сотрудники фонда "Крохино" записывали рассказы жителей Белозерска, ближайших деревень, которые помнят те времена, когда затопление вынудило людей переселиться из родных мест. Эти воспоминания, архивные материалы, стали основой виртуального музея. Отдельный раздел посвящен фотографиям, иллюстрирующим рассказы о жизни селян до и после затопления. Разделы интернет-ресурса будут пополнять, а позже на основе интервью с местным населением, будет создан видеоролик.
Напомним, что "Музей незатопленных историй Белозерка" был представлен в Москве на презентации в "Музее морской истории России им. адмирала Ф. Ушакова" в СШ №1161 26 ноября. О проекте рассказала директор фонда "Крохино" А. Тукаева. Беря во внимание стремление региона сохранить свою историю, ее памятники, культуру, было принято решение созидать виртуальную экспозицию, рассказывающую о том, как были принесены в жертву техническому прогрессу целые села, как это повлияло на судьбы их жителей.
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