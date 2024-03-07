Заречные поселки Сыктывкара готовятся к "большой воде"

Глава УГО и ЧС О. Атаманюк рассказал, как в регионе идет подготовка к половодью. Речной транспорт прошел тесты и готов к дежурству во время ледохода и половодья. В частности, подготовлены к работе суда на воздушной подушке Кайман и Хивус.

Завезено топливо в достаточном количестве в Седкыркещ, Трехозерку. Это мазут 260 тонн, уголь 1 тыс. тонн. Их хватит до начала октября и декабря соответственно.



ИП с торговыми точками в подтопленных поселках обязаны сделать запасы продуктов длительного хранения (крупы, консервы), поскольку могут быть затруднения с пополнением запасов в период отсутствия переправ. В пос. Седкыркещ продукты будут доставлять 3 раза в неделю.



Организован вывоз ТКО. Контейнеры переставлены выше, где вода не сможет до них добраться. Администрацией Седкыркещ выдает селянам мешки для мусора. При необходимости установят мосты, трапы в локациях примыкания к жилым домам.



До 20 апреля проверят готовность пунктов размещения вместимостью 1,4 тыс. человек. Их развернут в школах. Там будет обеспечено питание и места для отдыха.