Заречные поселки Сыктывкара готовятся к "большой воде"

Республика Коми >> Происшествия >> 04.04.2024

Глава УГО и ЧС О. Атаманюк рассказал, как в регионе идет подготовка к половодью. Речной транспорт прошел тесты и готов к дежурству во время ледохода и половодья. В частности, подготовлены к работе суда на воздушной подушке Кайман и Хивус.
Завезено топливо в достаточном количестве в Седкыркещ, Трехозерку. Это мазут 260 тонн, уголь 1 тыс. тонн. Их хватит до начала октября и декабря соответственно.

ИП с торговыми точками в подтопленных поселках обязаны сделать запасы продуктов длительного хранения (крупы, консервы), поскольку могут быть затруднения с пополнением запасов в период отсутствия переправ. В пос. Седкыркещ продукты будут доставлять 3 раза в неделю.

Организован вывоз ТКО. Контейнеры переставлены выше, где вода не сможет до них добраться. Администрацией Седкыркещ выдает селянам мешки для мусора. При необходимости установят мосты, трапы в локациях примыкания к жилым домам.

До 20 апреля проверят готовность пунктов размещения вместимостью 1,4 тыс. человек. Их развернут в школах. Там будет обеспечено питание и места для отдыха.





Рекомендуем по теме:

В Вологде установят контейнер для сбора одежды

Во время весеннего половодья НАО будет сотрудничать с соседними регионами

Специалисты отмечают спад паводка в заречных поселках Коми

В Сыктывкаре откроют 7 речных переправ

К Северному завозу-2019 готовятся в НАО

В Мурманской области запасов топлива хватит на всю зиму


Обновление крупного петрозаводского завода не обошлось без коррупционной составляющей

В Сыктывкаре после ремонта открыли участковый пункт полиции

Детские поликлиники Мурманска получили от "Пятерочки" игровые модули

В НАО объявлен конкурс грантов для соцориентированных НКО в области культуры

Молодые артисты Северного народного хора получили жилье

Хоккеисты Северного флота сыграли с женской сборной

Онлайн казино 7К
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2024 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета