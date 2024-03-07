Скандал с объединением бюджетных учреждений Мурманска раздули из-за «семейного подряда»

Частные интересы главы одного из бюджетных учреждений стали причиной скандала с реорганизацией мурманского Центра организации дорожного движения. В скандале заинтересован глава Центра А. Логаев, у которого заместителем работает один сын и начальником подразделения второй. Если учреждение объединят с Управлением дорожного хозяйства закроется возможность получить высокие зарплаты и необоснованные премии.



Напомним, что решение об объединении было принято по объективным причинам, а оптимизация процессов одна из них.



Обсуждение темы стартовало после многочисленных жалоб мурманчан по поводу постоянно неработающих светофоров и плохого состояния дорожных знаков. Регулярно возникали ситуации, когда 2 учреждения, несущие ответственность за дорожную инфраструктуру, мешали друг другу. Также были проблемы с дублированием функций. Например, оба проводят контрольные осмотры, чистят дороги. Одно ремонтирует дороги, другое знаки на них, когда в целях экономии разумнее было бы делать это одному учреждению.