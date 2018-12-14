Премьера документального фильма "Мешок алмазов" состоялась в Череповце

Премьера фильма "Мешок алмазов" прошла в филармонии. Фильм рассказывает о вологодском поэте А. Ганине. Это своеобразное подведение итогов исследовательской работы редактора ИА "Череповец" Т. Ржанниковой и ТО "ЛАДы!".



Этот проект получил президентский грант. Он состоит из цикла фильмов об ушедших поэтах Вологодчины, дань памяти их таланту. Также это просветительский проект, чьей задачей стало знакомство вологжан с забытыми и неизвестными большому кругу читателей именами земляков.



"Мешок алмазов" – документальная картина с художественными вставками. В его основу легли стихи А. Ганина в исполнении петербургского актера Д. Мухина, который сыграл и главного героя. Благодаря историкам-краеведам, литературоведам получилось почти полностью восстановить хронику жизни поэта, который прошел через 2 революции, Гражданскую войну, годы красного террора.



Съемки проходили в Вологодской области, Котласе, Красноборске, Санкт-Петербурге и Вологде. Были изучены редкие документы в госархиве, библиотеке им. Бабушкина, собрана коллекция литографических сборников А. Ганина.