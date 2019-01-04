Выставка из собрания музея "Графика Тамары Зуевой" начала работу в Мурманске

В здании Мурманского художественного музея начала работу выставка из собраний музея "Графика Тамары Зуевой".



Т. Зуева – художник из поколения профессионалов Союза художников в Мурманске. Она родилась в 1929 г. в г. Каргополь. Образование получила в художественно-педагогическом училище Костромы по классу живописи в мастерской Н. Шлейна, ученика И. Репина. В Мурманск Зуева приехала в 1955 г. Она активно работала как график и живописец, а главной темой для ее творчества служил север. Он и представлен разнообразными работами. В 2008 г. Зуевой присудили премию Губернатора Мурманской области за вклад в развитие искусства и культуры за серию работ "Мой Север".



С 1958 г. Зуева участвовала во всех областных выставках Союза художников, а также всесоюзных, республиканских, зональных выставках. На счету художницы также много персональных и тематических выставок в Мурманске, Финляндии. Ее работы хранятся в Мурманском художественном музее, а также в частных коллекциях в России и за границей.



В экспозиции открывшейся выставки представлено более 20 графических работ.