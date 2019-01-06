Показ фильма о путешественнике С. Дежневе "Великий Северный Путь" состоится в Петрозаводске

Показ документального фильма "Великий Северный Путь" пройдет в Центре культуры "Премьер".



Картину представит режиссер Л. Круглов и путешественник, руководитель Арктического центра Карелии В. Симонов.



Фильм о Дежневе снят при поддержке РГО. Его создатели показали путешествие вглубь истории арктических широт. Съемки фильма проходили в Карелии, на Чукотке, Колыме, Таймыре, в Ямало-ненецком автономном округе, на Камчатке, т. е. там, где природа сурова к человеку, требуя от него мужества. Процесс съемок затянулся на 4 года.



Задачей картины было показать Арктику, познакомить с огромной территорией, где еще уцелел традиционный уклад жизни, которую видел Дежнев в XVII в.



Фильм пока не вышел в прокат. Он участвует в фестивалях, последним из которых стал Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN в Архангельске, где "Великий Северный Путь" отметили как лучший документальный фильм.



Первые зрители отметили, что фильм необходимо смотреть на большом экране, которых даст возможность оценить панорамные съемки, от волн Ледовитого океана, до оленей, моржей и китов.



Показ состоится 18 января в 18:00.