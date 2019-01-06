Мурманский краеведческий музей обзаведется пристройкой

Мурманская область >> Культура >> 06.01.2019

Реконструкция краеведческого музея Мурманска, который является главным хранителем истории Заполярья, намечена на 2019-2021 гг. за счет средств федерального бюджета. На это выделено 147,6 млн руб.(в 2019 г. - 70 млн руб., в 2020 г. - 77,6 млн руб.). В первом квартале  2019 г. будут отыграны конкурсы, определен подрядчик для реконструкции, общестроительные работы на 24 месяца.

Будут отремонтированы все помещения четырехэтажного здания, интерьер, музейная мебель, обеспечена доступность для маломобильных граждан. Также к музею сделают пристройку для хранения музейного фонда в 160 единиц.

Напомним, что музей ежегодно посещают 90 тыс. человек. Правительство Мурманской области заявляло о необходимости финансировать реконструкции музея в рамках празднования 100-летия Мурманска в 2016 году.

Также в этом году запланирован капремонт театра кукол (проект "Культура") за 150,4 млн руб. Он известен в странах СНГ, имеет репертуар из 45 спектаклей и каждый годе представляет еще по 5-6 новых постановок.





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