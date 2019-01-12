Фильм о Соловецкой школе юнг снимут в Поморье

Фильм, который снимут в Архангельской области, войдет в цикл "Телевизионной книги памяти". Он будет рассказывать о "Мальчиках с бантиками" - воспитанников Соловецкой школы юнг.



Цикл "Телевизионная книга памяти" включает серию фильмов, использующихся в качестве видеоурока для внеурочной деятельности, воспитательной работе со студентами и школьниками Поморья.



Первая серия проекта была посвящена событиям в областном центре во время ВОв. Второй фильм будет о мальчишках войны из Соловецкой школы юнг. В его основу лягут воспоминания ветеранов школы юнг. Режиссер картины - архангельский журналист А. Антонов, автор первой серии цикла. Продюсер – А. Конычев.



На роли юнг пригласили кадетов Поморья. Съемки займут более 6 месяцев на Соловецком архипелаге, в павильонах Архангельска и в окрестностях города. Производством фильма займется ТО "Хорошие люди", областной Союз кинематографистов России и общественная организация "Школа кино "Инфильм".



На создание фильма выделен президентский грант 1,9 млн руб.