Фильм о Соловецкой школе юнг снимут в Поморье
Фильм, который снимут в Архангельской области, войдет в цикл "Телевизионной книги памяти". Он будет рассказывать о "Мальчиках с бантиками" - воспитанников Соловецкой школы юнг.
Цикл "Телевизионная книга памяти" включает серию фильмов, использующихся в качестве видеоурока для внеурочной деятельности, воспитательной работе со студентами и школьниками Поморья.
Первая серия проекта была посвящена событиям в областном центре во время ВОв. Второй фильм будет о мальчишках войны из Соловецкой школы юнг. В его основу лягут воспоминания ветеранов школы юнг. Режиссер картины - архангельский журналист А. Антонов, автор первой серии цикла. Продюсер – А. Конычев.
На роли юнг пригласили кадетов Поморья. Съемки займут более 6 месяцев на Соловецком архипелаге, в павильонах Архангельска и в окрестностях города. Производством фильма займется ТО "Хорошие люди", областной Союз кинематографистов России и общественная организация "Школа кино "Инфильм".
На создание фильма выделен президентский грант 1,9 млн руб.
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