Передвижные культурные центры появятся в Карелии в 2020 г.

Деньги на приобретение передвижных автоклубов выделят из федеральной казны в рамках проекта "Культурная среда".



Автоклубы дадут возможность проводить всевозможные культурно-массовые мероприятия – митинги, народные праздники, концерты, фестивали и кинопоказы.



Минимальный комплект автоклуба включает сцену-трансформер, спутниковую антенну, компьютерное, мультимедийное и звуковое оборудование. Формат автомобиля позволяет разместиться на любой территории, куда способна проехать машина – в парки, скверы, места отдыха, открытые летние и зимние площадки. Чтобы организовать мероприятие автоклуба и привести в рабочее состояние аппаратуру, достаточно всего 30 минут.



Стоимость автоклуба – 5 млн руб. Из федеральной казны Карелии отправят 32,9 млн руб. Получателями будут дома культуры, который примут участие в конкурсе на получение средств субсидии на покупку автоклубов. Конкурс проведут во втором полугодии.



Напомним, что Карелия стала одним из первых регионов, куда будут покупаться автоклубы в рамках проекта "Культурная среда". Он рассчитан на 71 регион и продлится до 2024 г.