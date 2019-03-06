В Сыктывкаре 14 марта откроется выставка "Деревянное зодчество Севера"

Республика Коми >> Культура >> 06.03.2019

В рамках программы второго Северного культурного форума пройдет презентация и открытие экспозиции "Деревянное зодчество Севера". Это новый проект ГРДНТ им. В. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации", занимающийся популяризацией феноменальных памятников деревянной архитектуры и особенностей природы - объектов культурного наследия России и зарубежных стран.

Экспозиция представит фотографии, видеоматериалы нацпрков, архитектурно-этнографических музеев, объектов деревянного зодчества Карелии, Коми, Костромской, Архангельской, Вологодской, Новгородской областей, музеев под открытым небом Финляндии, Эстонии, Норвегии. Отдельная часть проекта представит музейные экспонаты деревянного зодчества Нацмузея Коми, историко-архитектурного музея-заповедника "Кижи".

При подготовке проекта организаторы получили 150 фоторабот, но в главную экспозицию вошли только 54 фотографии. Мультимедийные материалы и видеоряд дополнят творческое содержание проекта, визуальное восприятие.

Деревянная архитектура – уникальная часть историко-культурного достояния России.





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