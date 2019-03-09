Выставка "Иконы Каргополья. Возрождение" открылась в Архангельске

Выставка музея изобразительных искусств Архангельска и Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И. Грабаря открылась в Архангельске. Экспозиция состоит из 170 икон, скульптур из дерева, созданных в XV-XX веках. Это огромный временной диапазон, и все экспонаты прошли реставрацию и созданы в Каргополье. Совместный проект музея и ВХНРЦ им. Грабаря, которому недавно исполнилось 100 лет будет демонстрироваться до 2 июня.



Треть икон ранее не экспонировалось. Многие предметы собраны в 50-70-е годы прошлого века в рамках длительных экспедиций сотрудников музея, в том числе во главе с Н. Померанцевым - крупнейшим исследователем Севера.



Икона "Богоматерь с младенцем и пророк Илия" - один из самых старых экспонатов выстави. Она привезена из Никольской часовни д. Бухалово и создана во второй половине ХV в. Ранее она принадлежала первым переселенцам, которые пересекли р. Онегу двигаясь из Великого Новгорода. "Деисусный чин" - также экспонат древний. Он привезен из разрушающейся Никольской церкви с. Астафьево. Икона "Богоматерь Одигитрия со святителем Василием Великим" написана в 1527 г.