В Мурманской области снимают сериал "Полярный 17"

Мурманская область в последнее время стала популярна у киношников и телевизионщиков, а встретить "звезду" экрана можно отправившись в ближайший магазин.



Сейчас в Кировске проходят съемки сериала "Полярный 17", идет подготовка к съеме передачи "Играй, гармонь", а в мурманском порту можно встретить Валдиса Пельша, собирающего материалы для документального фильма. Буквально на днях в эфир вышла программа о Заполярье "Поедем поедим".



Сейчас в Мурманске находится известный актер и кэвээнщик С. Ярушин, известный по роли мажора Антона в сериале "Универ. Новая общага". В Instagram он активно выкладывает фото с Кольского полуострова. Здесь он намеревается узнать, как местные жители играют в хоккей в рамках нового проекта канала "МатчТВ" "Неизведанная хоккейная Россия". Ее будут вести С. Ярушин и телеведущая М. Басс.



Цель проекта - рассказать об энтузиастах, которые живут вдалеке от большого хоккея, но любят его. Ведущие привлекут внимание инвесторов к местам, где нет катков, но есть пацаны, которым хочется играть в хоккей.

