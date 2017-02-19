30-летие Совета ветеранов "Северстали" отметили в Череповце

Вологодская область >> Культура >> 19.02.2017

30-летие Совета ветеранов "Северстали" отметили во Дворце металлургов Череповца. Грамоты, благодарственные письма и дипломы от губернатора, Заксобрания, мэра и гордумы получили около 80 ветеранов и работников.

За самоотверженность ветеранов лично благодарил гендиректор "Северсталь Российская сталь" В. Германов. Он отметил, что каждый год компания достигает новых рекордов. В 2016 г. установлен новый рекорд - по производству чугуна, и это только благодаря опыту, накопленному за долгие годы работы предприятия.

"Северсталь" всегда поддерживает своих ветеранов финансово, организует культурные и спортивные мероприятия.

Поздравил ветеранов губернатор Вологодской области О. Кувшинников, который сказал, что они построили комбинат и много лет на нем отработали. Это нелегкий труд, потому что в основном ручной. То, что выносят металлурги, не способны вынести представители других профессий, даже рабочих.

"Северсталь" продает металл в разные страны, и это заслуга ветеранов. Сейчас компания - мировой лидер, а возможным это стало благодаря работникам комбината, которые строили цеха, запускали их, а параллельно создавали спортивные объекты, культурные, в том числе Дворец металлургов.

Вклад ветеранов труда для города неоценим, а личный опыт помогает объединить людей, выпавших из привычного ритма жизни. Мэр Ю. Кузин подчеркнул неоценимую роль ветеранов в обсуждении социальных проектов и выработке новых целей и идей. Сейчас в Совете ветеранов работают 60 творческих, вокальных, танцевальных, физкультурно-оздоровительных групп, а их постоянными участниками являются около 3 тыс. человек. Сама ветеранская организация металлургов в Вологодской области объединяет 24 тыс. человек.





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